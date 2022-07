Sono circa 40 gli anziani residenti nei Comuni del Valdarno Inferiore (oltre a San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno e Castelfranco di Sotto, anche Santa Maria a Monte) che, due volte alla settimana, con turni di 15 alla volta, sono ospiti del bagno Costa Azzurra a Marina di Pisa, dove svolgono un soggiorno giornaliero al mare. Il sindaco Simone Giglioli è andato a trovarli, accolto dalla presidente dell’Auser di Pisa Franca Battini, e dal presidente dell’Auser Filo d’Argento di San Miniato Basso Rutilio Fioravanti, che organizzano i soggiorni vacanza, sia giornalieri, sia quindicinali sulla riviera adriatica.

“Ci tenevo molto ad andare a trovare i nostri anziani, dopo due lunghi anni dove le vacanze estive non potevano essere organizzate – spiega il sindaco -. Sono occasioni di socialità che sono molto mancate e ringrazio l’Auser per l’attenzione e il grande impegno con cui ha ripreso la propria attività, appena la situazione lo ha consentito. Sono contento che un bel gruppo di cittadini del Valdarno Inferiore abbia avuto l’occasione di usufruire di questo servizio e divertirsi in un contesto diverso dal quotidiano, tornando a ritrovarsi come accadeva prima della pandemia. L’aspetto in assoluto più bello è stato l’atmosfera che si respirava carica di serenità, tranquillità”.