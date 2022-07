Musica popolare dal mondo con i Komè per il secondo “concerto rovesciato” del 2022. L’appuntamento è per mercoledì 20 luglio alle 19 in un giardino sonoro segreto (l’esatta ubicazione sarà comunicata al momento della prenotazione) fra le colline di San Miniato.

In un luogo suggestivo e circondati da familiari ulivi, al tramonto, i Komè proporranno un viaggio musicale verso l’America latina, dal titolo Per piacere. I Komè sono un nuovo trio di musicisti poliedrici composto da Chiara Salvadori (voce), Marcello Melighetti (chitarre) e Michele Lovito (percussioni). La serata sarà arricchita da altre sorprese sonore e interventi musicali a cura dell’associazione Canto rovesciato.

Foto 2 di 2



I Concerti rovesciati sono un progetto che unisce natura, musica popolare e socialità. Dopo i Komè sarà la volta delle MiLi MiLi, il 2 agosto sulle colline di Vinci, con i canti dei popoli dell’est e del sud Europa; il 25 agosto vicino a Empoli incontreremo Marylin Tucker e Paul Wilson, direttamente dal Devon (Inghilterra), per un tuffo nella musica folk inglese; infine, il 7 settembre, in un giardino di Casciana Terme, ascolteremo i Kalò Taxìdi con il loro repertorio greco e mediterraneo. L’entrata è libera e l’uscita a offerta. La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Canto rovesciato, attiva nel campo della musica popolare in stretto contatto con la natura: fra le proposte estive dell’associazione troviamo anche gli aperitrekking – che uniscono musica, passeggiate in natura e brindisi conviviali – o alcuni seminari intensivi di più giorni, dedicati al canto popolare e aperti a tutti, in luoghi suggestivi fra montagne, mare e colline.

Info e prenotazioni: info@cantorovesciato.it mob. 349 8163917. Tutte le attività e le proposte di Canto rovesciato su www.cantorovesciato.it