Santa Croce sull’Arno, stop all’acqua per una notte

A causa di lavori sulla rete idrica, dalle 23 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 luglio, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il capoluogo di Santa Croce sull’Arno da parte di Acque Spa. Per limitare i disagi agli utenti coinvolti, sarà allestito un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite cisterna, posizionata in Piazza Matteotti. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato alla notte successiva, ovvero tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio, con le stesse modalità. Per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.