Non è edificante vedere lo spazio circostante un’azienda privata nell’incuria e nel degrado. E lo è ancora di più se si tratta di un’azienda in cui ogni giorno entrano ed escono decine e decine di persone. Il luogo in questione è lo spazio antistante e circostante l’ufficio postale di Santa Croce sull’Arno avvolto dalle erbacce e dalla vegetazione cresciuta in maniera sregolata che non è stata tagliata come prevede il regolamento comunale. Una brutta cartolina per la città del Cuoio e della pelle dove al contrario i giardini e spazi pubblici sono tenuti in maniera impeccabile.

Foto 2 di 2