Religione, l’83% degli studenti si avvale dell’insegnamento a scuola

Resta alta la percentuale degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione cristiana nelle scuole della diocesi di San Miniato. Il servizio nazionale della Cei per l’Irc ha promosso anche in quest’anno scolastico la raccolta dati degli studenti avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica su tutto il territorio nazionale, per tutti gli ordini di scuola, relativa all’anno scolastico 2021-2022. I dati sono stati raccolti dai docenti di religione e dagli istituti scolastici, coordinati a livello diocesano dall’Ufficio Scuola e trasmessi online al sistema di rilevazione nazionale.

Il servizio della diocesi per l’Irc ha elaborato i risultati dell’indagine riguardanti la diocesi di San Miniato, in particolare le parti relative agli istituti, agli studenti italiani e stranieri, alle attività collaterali alternative attivate per i non avvalentisi, ai docenti di religione, delle scuole pubbliche e delle scuole paritarie.

Analizzando i dati riportati nelle schede e confrontandoli con le indagini a medio e lungo termine (3 e 10 anni fa, per analizzare la tendenza nel tempo), è interessante rilevare che nella diocesi la percentuale complessiva degli studenti che si avvalgono dell’Irc è ancora molto alta, anche se è diminuita rispetto a 3 anni fa, anno 2018-19, anche se leggermente. E’ comunque molto più bassa rispetto a circa 10-20 anni fa; ciò è dovuto alla presenza attuale di molti studenti stranieri.

Confrontando i risultati 2021–22 con quelli dell’anno precedente, 2020-21, rispetto agli studenti ed alle altre voci oggetto dell’indagine, come pure tenendo conto delle stesse basi nella raccolta dei dati nei due anni presi in esame, si possono rilevare alcuni dati. Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento di religione su un totale di 19.571 (più 471 rispetto allo scorso anno) sono l’83,08% pari a 16.261 (più 610). Quelli che non si avvalgono sono il 16,92% pari a 3.310.

Gli studenti avvalentisi sono passati da 81,94 % a 83.08 %, in aumento di + 1,14 %.

Gli studenti italiani che si avvalgono sono 14760 (+ 620), pari al 92,48 % (+ 1,68 %).

Gli studenti italiani avvalentisi sono passati dal 90,80 % al 92,48% con variazione positiva notevole.

Sono aumentati gli studenti italiani di 388 unità, passando da 81,53% a 81,55%., praticamente % invariata. Gli avvalentisi italiani sono aumentati di 620, leggermente aumentata la % . Gli studenti stranieri iscritti sono aumentati di 83 unità, passando da 18,47%a 18,45 % sul totale degli studenti, di fatto senza cambiamenti; sono però diminuiti nella % degli avvalentisi (- 1,26 % ).