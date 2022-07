Il giovane Gabriele Corvino ammesso ai tricolori di tiro a segno

Ultima fatica prima delle vacanze estive per il giovane asso del poligono Gabriele Corvino, 13 anni di Orentano, tesserato con il Tiro a segno Pescia, che pochi giorni fa ha partecipato a Lucca alla selezione regionale del cosiddetto Trofeo Coni, competizione multisportiva riservata agli under 14 che si terrà tra la fine di settembre e il 3 di ottobre a Valdichiana Senese. Solo un decimo di punto, alla fine, è mancato a Gabriele per eguagliare il primo classificato, che sarà uno dei quattro componenti della rappresentativa toscana che prenderà parte al torneo. Un’ottima medaglia d’argento, comunque, che si aggiunge al ricco palmares del giovane tiratore di Orentano e agli ottimi risultati ottenuti storicamente dal Tiro a segno Pescia. Nell’edizione del 2019, infatti, l’ultima prima dello stop di due anni imposto dalla pandemia, la Toscana si classificò al primo posto nella disciplina del tiro a segno proprio grazie ai tiratori del Tsn Pescia.

Al termine della pausa estiva, però, Gabriele sarà chiamato a inseguire traguardi ancora più importanti. Grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle selezioni degli ultimi mesi, il 13enne di Orentano è stato ammesso ai campionato italiani di tiro a segno, categoria allievi, nelle specialità della carabina 10 metri, carabina 3 posizioni e bersaglio mobile. Mentre le prime due saranno disputate al poligono di Bologna nel terzo fine settimana di settembre, il bersaglio mobile, di cui Gabriele è detentore del titolo tricolore 2021, sarà disputata a Napoli per ragioni organizzative nel mese di novembre, in concomitanza con il Trofeo delle Regioni. In questi giorni Gabriele si sta allenando al tiro a segno di Veneri, con l’allenatore Gino Perondi, per regalare nuove soddisfazioni a sé stesso e alla società di Pescia, ma anche a tutti i familiari e agli amici di Orentano.