Chiedono soldi per la Pubblica Assistenza. L’associazione: “Non siamo noi”

Si aggirano per le strade di Fucecchio indossando pettorine arancioni (non le divise). Queste persone chiedono somme di denaro a nome della Pubblica Assistenza di Fucecchio.

Che, però, ci tiene a precisare che non è minimamente coinvolta. “E’ doveroso sottolineare – spiega la Pubblica Assistenza di Fucecchio – che la nostra associazione non raccoglie fondi porta a porta e che sono altre le modalità per sostenere l’associazione e le iniziative proposte da quest’ultima”.

Insomma, chi vuole davvero donare può farlo, ma non a queste persone.