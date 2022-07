Fucecchio tra i comuni più ricicloni di Toscana

Calcinaia è l’unico comune in provincia di Pisa, che entra nella classifica dei primi 15 per un pelo, all’ultimo posto. Ben sopra, al settimo però, c’è Fucecchio, unico comune del comprensorio del Cuoio ad apparire tra i 15 comuni più ricicloni in Toscana nella classifica di Legambiente, che ogni anno premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.

A Fucecchio la percentuale di raccolta differenziata è dell’84%, con una produzione di rifiuti indifferenziati di 66 chili annui per abitante. Il riconoscimento riguarda le raccolte differenziate avviate al riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che hanno valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata. Dai dati emersi nell’edizione del 2022, che riguardano il 2021, sono 590 in tutta Italia i Comuni ‘rifiuti free’, che hanno quindi una produzione pro capite di rifiuti avviati allo smaltimento inferiore ai 75 chili.

Sono invece diminuiti i Comuni virtuosi, complici gli effetti della pandemia che hanno costretto a conferire nell’indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando alla diminuzione della percentuale di raccolta differenziata e all’aumento della produzione pro capite di rifiuto da avviare a smaltimento.