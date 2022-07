Metano, chiusa la Sp 111 per i lavori a Massarella

Arrivano a Massarella i lavori per l’estensione della rete del gas metano sulla strada provinciale 111, nel comune di Fucecchio, che sarà chiusa al traffico 10 ore al giorno a partire da domani mercoledì 20 luglio. L’intervento in questa fase interessa principalmente il centro della frazione di Massarella, dall’intersezione via delle Cerbaie e via Ramoni a piazza XXIII agosto.

Per consentire questi importanti lavori infrastrutturali, la società Toscana Energia ha chiesto la chiusura in entrambi i sensi di marcia del tratto della Sp 111 per Massarella interessato dai lavori (in pratica quello compreso tra le due piazze, 7 Martiri e XXIII agosto), a partire da domani, mercoledì 20 luglio. La chiusura è prevista dalle 8 alle 18 è durerà fino a venerdì 29 luglio con l’esclusione di sabato 23 e domenica 24 luglio. Sempre nello stesso periodo sarà inoltre in vigore il divieto di sosta su tutta l’area di piazza 7 Martiri.

È preferibile dunque utilizzare la viabilità alternativa e quindi seguire i percorsi lungo via delle Cerbaie e via Ramoni. I mezzi provenienti dal comune di Cerreto Guidi (Stabbia e Maccanti Palagina) che si immettono sulla Sp 111 per Massarella troveranno la strada chiusa all’altezza di piazza XXIII agosto, quelli provenienti dalle frazioni di Pinete e Querce troveranno la strada chiusa in piazza 7 Martiri e dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in via Ramoni.

“Come dicemmo in sede di presentazione dei progetti – ricorda il sindaco Alessio Spinelli – questi lavori che porteranno grandi benefici ai residenti della zona, comportano anche qualche piccolo sacrificio. La società deve poter operare nella massima sicurezza e quindi ha chiesto alla Città Metropolitana di Firenze la chiusura della SP 111 negli orari mattutini e pomeridiani. Comprendiamo bene che per qualche cittadino questo possa portare un minimo disagio, ma i benefici che ci saranno per la comunità sono di gran lunga superiori. Anzi ci auguriamo che questi lavori si realizzino nei tempi più brevi possibili e che si possa passare quanto prima ad intervenire nelle altre aree interessate dal progetto. Il Comune di Fucecchio ha sollecitato a lungo questi interventi sapendo l’importanza che ha per molte famiglie che vivono su queste belle colline potersi allacciare alla rete del gas metano”.