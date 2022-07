Una delle progettualità più significative, del Circolo didattico di Fucecchio nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 è stata quella sull’affettività e sessualità che ha visto coinvolte una sezione della scuola dell’infanzia Il paese dei balocchi di Pinete e nove classi della scuola primaria Carducci (IIA, IIC, IIIB, IIID, IIIE, VA, VB e VD) e la classe seconda di Galleno.

Il progetto, che da anni viene portato avanti in questa realtà scolastica in collaborazione con gli operatori Sandra Bonistalli e Gianpiero Montanelli dell’ufficio Promozione alla salute dell’Asl Toscana Centro, ha come finalità l’acquisizione, attraverso un percorso socialmente condiviso, della consapevolezza e degli aspetti più significativi dell’affettività e della sessualità. Nella scuola dell’infanzia le attività hanno mirato ad aiutare i bambini a familiarizzare con le proprie sensazioni psico-fisiche, a riconoscere le emozioni proprie e altrui e a esprimere i propri bisogni. Accompagnare a riconoscere le sensazioni che si provano attraverso l’uso dei cinque sensi sviluppa la capacità di parlare delle proprie esperienze e potenzia la conoscenza del corpo migliorandone l’autostima. Nella scuola primaria le attività realizzate e condivise costantemente nel gruppo di lavoro, hanno creato un clima emotivo accogliente dove la fiducia acquistata ha favorito la disponibilità all’ascolto e al cambiamento. Il percorso di conoscenza di sé e degli altri, connotato da vissuti emotivi, ha avviato un processo di apprendimento interattivo in cui l’altro diventa risorsa fondamentale del processo stesso. Il percorso di educazione affettiva si è concluso nelle classi quinte dove, attraverso una corretta informazione è veicolata la conoscenza e la consapevolezza dei significati della sessualità quali il cambiamento fisico, il rapporto con gli altri e l’emotività. Fondamentale è che la scuola, in quanto comunità educante, aiuti e sostenga i ragazzi nel loro percorso di crescita, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie come parte integrante del processo educativo. Il lavoro delle classi quinte si è concluso con un incontro finale, una sorta di “lezione a classe aperta” dove gli alunni protagonisti hanno raccontato ai loro genitori il percorso intrapreso sull’affettività e sessualità. I ragazzi, i genitori e le insegnanti coinvolti hanno manifestato apprezzamento e soddisfazione per il lavoro svolto che non solo ha fornito conoscenze corrette e adeguate, ma si è rivelato anche di sostegno e aiuto alle famiglie nel dialogo con i propri figli.

“In veste di insegnanti con esperienza pluriennale sulle life skills e formatrici in iniziative di aggiornamento sull’affettività e sessualità, siamo pienamente convinte che tutti gli adulti che ricoprono un ruolo di educatori dovono rispondere ai bisogni dei ragazzi di oggi attraverso interventi specifici e mirati come questi, che al momento si riscontra in educatori volenterosi e sensibili, per questo auspichiamo, in tempi brevi, risposte e interventi a livello istituzionale e legislativo. Una legge ben formulata permetterebbe all’affettività e alla sessualità di entrare di diritto a far parte dei contenuti indispensabili per il raggiungimento di traguardi formativi. Un particolare ringraziamento all’assessore Emma Donnini e all’amministrazione comunale, che hanno sempre sostenuto e affiancato le nostre iniziative”, dichiarano le insegnanti coinvolte nel progetto.