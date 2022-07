“Rimango socio perché voglio crederci”, Foggi non è più il presidente dei Salseri Che non Mollano

“Fino alla nomina di un nuovo presidente, che sarà votato dall’assemblea dei soci dell’associazione e dovrà essere una nuova persona che entrerà a far parte dell’associazione in quanto il consiglio va sotto organico, rimango legalmente il presidente ma la direzione operativa è nelle mani del vicepresidente Luca Nardi, al quale auguro un buon lavoro”. Qui è da dove si riparte. Come ci si è arrivati, è più difficile capirlo. Il presidente Marco Foggi si è dimesso dalla guida dell’associazione Salseri Che non Mollano Aps nata meno di un anno fa a Castelfranco di Sotto (per approfondire).

Le dimissioni sono già state presentate e accettate dal consiglio direttivo. Solo “a giochi fatti” quindi, Foggi ha voluto raccontare la sua decisione. “Era un po’ di tempo – spiega – che avevo la sensazione di non essere più in grado di guidare la barca di una associazione che ultimamente si stava ingrandendo sempre di più grazie al contributo di tutti. Mi sono reso conto che la passione, la voglia di fare e la responsabilità nei confronti di più di 300 associati, facevano si che incitassi i consigliari a fare sempre meglio e con più precisione e dedizione. Tutto questo, con i miei modi di fare, non veniva accettato e veniva spesso criticato dai consiglieri perché dovevano esser lasciati liberi in quanto non pagati o perché non volevano essere ‘comandati’ (cosa che a me non sembrava). La mia esperienza in ambito associativo mi insegna che ogni tipo di responsabilità deve esser portata avanti con sacrificio, dedizione e amore perché non c’è un altro che fa le cose al posto tuo, in quanto in quei cinque anni di mandato hai detto di sì a costruire un’associazione da zero, che richiede molti sacrifici, rinunce e tempo speso per gli altri.

Quando capisci che tutto ciò non è condiviso e che fai le lotte contro i mulini a vento (qualche consigliere in concomitanza con una nostra iniziativa associativa ha portato soci ad altre iniziative), allora è arrivato il momento di mettersi da parte per non creare dissapori all’interno del consiglio e far lavorare ad una velocità e un modus operandi condiviso da tutti. Voi mi direte allora tu vuoi fare quello che vuoi tu e non quello che pensano altri? Quando le cose non vanno il mio cuore soffre e non riesco a starmene zitto. Io sono sempre ben contento e felice delle decisioni prese, anche se non sono d’accordo, perché la scelta democratica è sempre molto bella perché condivisa da più persone, ma quando ci ostiniamo a sbagliare allora no. Oltretutto ultimamente votavamo in consiglio anche ‘una virgola’, perché avevamo paura non si sa di che cosa o che l’associazione venisse infangata, rallentando notevolmente i processi associativi lasciando indietro questioni molto più importanti e che ci facevano deridere da altri o che comunque mettevano in cattiva luce l’associazione o facevano si di non sfruttare per tempo occasioni importanti di crescita associativa.

Inoltre, essendo anche dj, stavo percependo, da parte di alcuni membri del consiglio, un po’ di invidia o preoccupazione perenne sul fatto che sfruttassi l’associazione per crescere. Assicuro a tutti voi soci che non ho mai sfruttato l’associazione per crescere come dj ma mi sono sempre sacrificato per essere presente ad eventi cercando di farvi divertire e facendo conoscere l’associazione. Sicuramente quello che percepisco non è vero ma questa è la mia sensazione e non voglio andare avanti con questa perché mi piace vivere con umiltà e tranquillità. Si una tranquillità che ultimamente non avevo più e siccome per me il volontariato deve essere un’aggiunta alla propria vita che dona tranquillità e contentezza, e al momento non lo sono più, allora tutto ciò non aveva più senso di andare avanti”.

Ora all’associazione però serve un nuovo presidente. “Invito i soci – continua ancora Foggi – a candidarsi come nuovi consiglieri dell’associazione per continuare a rendere bella quest’associazione. Voglio ringraziare pubblicamente i consiglieri e i membri dello staff volontari che hanno operato fino ad adesso con me in questo ultimo periodo non facile per diversi aspetti. Quando fondai insieme agli altri soci l’associazione il mio principale intento era unire i ballerini senza nessuna divisione, spero che lo scopo grazie al contributo ti tutti noi associati venga raggiunto e che il mondo latino si risollevi un po’. Ringrazio tutti i gestori dei locali, gli organizzatori e i maestri, con i quali ho avuto i rapporti attraverso l’associazione. Continuerò a fare il dj, se organizzerò qualcosa non sarà a nome dell’associazione e rimango socio dell’associazione perché voglio crederci ancora nella Salseri Che Non Mollano Aps. Grazie veramente a tutti e se volte ulteriori spiegazioni rimango a disposizioni”.