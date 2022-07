Un’area da riqualificare fra via Fucecchiello e via Fiorentina.

Lì c’è un edificio chiuso da alcuni anni, qualcuno però dovrebbe provvedere alla manutenzione del verde nelle parti esterne di pertinenza. Fino a qualche anno fa era occupato dall’agenzia di un istituto bancario. L’edificio si trova all’angolo tra via Fucecchiello e via Fiorentina in corrispondenza del semaforo. Nella pertinenza esterna, un tempo adibita a parcheggio privato ed oggi anch’essa chiusa alle auto con una catena, proprio a confine con le due strade, la vegetazione è cresciuta senza un’adeguata manutenzione.

Sono sotto gli occhi di tutti l’erba alta ormai seccata e diventata fieno, ed alcune piante che evidenziano la mancanza di una puntuale manutenzione che ogni privato cittadino è obbligato a fare ogni anno nel mese di giugno. Considerato inoltre che quest’area non è utilizzata da tempo, verrebbe pure da pensare che potrebbe essere acquistata od espropria per costruirci una rotatoria al posto dell’ormai obsoleto semaforo che regolata la via viabilità su quell’incrocio.