Cinema nei circoli e nelle piazze, al via un ciclo di 7 appuntamenti

Il cinema nei circoli, nei giardini e nelle piazze. Sette appuntamenti, tra metà luglio e inizio agosto, per la rassegna del Piccolo Cinema Sotto le Stelle, realizzata da Arci Valdera, in collaborazione con il comune, che si affianca alla tradizionale rassegna di film all’aperto che si svolge all’Arena di Pontedera (piazza Tom Benettollo, area mercato ) sempre curata da Arci, con due mesi di proiezioni.

Gli eventi per bambini e famiglie sono invece itineranti, a ingresso gratuito e stanno riscuotendo un successo di partecipazione notevole. Si tratta di film di animazione, molto apprezzati, con titoli di richiamo che hanno già catturato e cattureranno l’attenzione. Tre gli appuntamenti già andati in scena, nella sede dell’associazione ricreativa La Borra, ai giardini Baden Powell e al Campino di Gello.

Quattro i film ancora in programmazione. Stasera, 221 luglio, nel giardino del circolo Galimberti, si proietta Lorax. Il Guardiano della Foresta. E poi ancora, il 27 luglio Zootropolis, al circolo Arci Santa Lucia, il giorno successivo nel piazzale della Croce Rossa al Villaggio Piaggio Sing e, infine, il 3 Agosto, a Treggiaia, in piazza Balducci, Alla ricerca di Dory. Il via allo spettacolo è alle 21,30, con la magia dello schermo itinerante che anima spazi e piazze in cui ritrovarsi e condividere l’emozione del cinema.