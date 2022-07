L’associazione Storie Locali di Santa Maria a Monte, torna all’attività che l’ha caratterizzata per un ventennio: promuovere la cultura e l’aggregazione sociale. Un ritorno che la pandemia ha ritardato per due anni. Come insegna la vita esistono rapporti indissolubili al pari di quello che l’associazione ha saputo creare tra i propri soci e la comunità. L’avere sospeso temporaneamente la programmazione delle iniziative non ha spento le idee o prosciugato quel fantastico pozzo di energie con il quale i soci animavano il programma degli eventi.

“Storie locali” ha deciso di ripartire proprio da dove era rimasta, “anche se alcuni amici non sono più fra noi, ad essi rivolgiamo il nostro pensiero ed il nostro grazie, ma proprio partendo dalla loro lezione abbiamo deciso di ritrovarci e ritrovare la nostra strada. Torniamo a far sentire la nostra voce, e lo facciamo dove tutto è nato: lunedì (25 luglio) alle 21,30 alle Cantine Tancredi di Via Carducci torniamo ad incontrarci in presenza partendo dall’assunto che la cultura, la socialità, la solidarietà necessitano dell’incontro tra le persone”.

Il solo fatto che abbia iniziato a circolare la notizia d’ una ripresa dell’attività da parte dell’associazione ha già messo in moto la fabbrica delle idee: ricordare momenti di vita paesana che affondano le radici nel Medioevo, iniziare una rassegna sulla vita e sulle carriere di santamariammontesi che hanno fatto conoscere il gruppo in Italia e non solo, programmare visite in luoghi d’arte e cultura legati alla comunità locale.

Essendo solo l’inizio, diventa di fondamentale importanza la presenza all’incontro del 25 luglio: per quanti nel corso degli anni hanno collaborato con “Storie Locali” sarà l’occasione per riprendere un cammino, per molti giovani può rappresentare l’opportunità per avvicinarsi ad un modo nuovo e più profondo di vivere la propria comunità sotto vari aspetti, da quello culturale a quello sociale.