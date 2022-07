Emergenza covid, croce d’oro al merito all’associazione nazionale carabinieri

Il comandante generale Teo Luzi, durante la cerimonia per il giuramento del 140esimo corso allievi Carabinieri nella caserma De Tommaso di Roma, ha concesso la Croce d’oro al Merito dell’arma dei Carabinieri all’associazione Nazionale Carabinieri, quale ricompensa, in forma solenne, per le attività svolte durante la criticità del Covid 19 negli anni 2020-2021.

“E’ stato per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – commentano – ascoltare il messaggio che è stato rivolto a tutti i volontari dalla presidenza dell’associazione nazionale carabinieri”. I ringraziamenti sono andati a tutti i soci dell’Anc appartenenti a tutte le sezioni, ai nuclei di Protezione civile e ai Gruppi di fatto che, nel lungo periodo della pandemia covid-19, con sacrificio e spirito di abnegazione, hanno portato sollievo alle fasce più deboli della popolazione e dato supporto ai vari Enti esaltando cosi le caratteristiche di solidarietà ed i valori che contraddistinguono l’associazione e l’arma dei Carabinieri”.

Momento culminante della celebrazione è stata proprio la lettura della motivazione per la concessione della Croce al Merito che ha menzionato la custodia “delle gloriose tradizioni dell’Arma dei Carabinieri” e la “prova di grandissimo impegno civico ed encomiabile spirito di sacrificio” oltre all’apprezzamento nonché il riconoscimento dell’attivazione”, durante le fasi più acute dell’emergenza sanitaria da covid-19, di tutte le proprie articolazioni per promuovere e condurre molteplici iniziative di assistenza ai cittadini” rivolte ai “ più bisognosi ponendosi concreta continuità con i servizi dell’arma”.

Il presidente del Secov ha espresso la sua autentica emozione nell’aver partecipato alla consegna di questo storico e prestigioso riconoscimento.

“Da tutti noi – concludono – va un ringraziamento a tutti i tutti i cittadini di questa stupenda regione fatta di tante realtà di volontariato che hanno lavorato tutte insieme per un unico obbiettivo: aiutare il prossimo a superare in parte le difficoltà di una criticità sempre vicina che non potremo mai dimenticare”.