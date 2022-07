Montopoli, dal Comune un calendario delle attività ‘aperte per ferie’

Vacanze estive e coordinamento tra gli esercizi di vicinato. Grazie alla collaborazione tra i commercianti e l’amministrazione comunale, il Comune di Montopoli ha stilato un calendario di quelle che saranno le aperture dei negozi alimentari per il mese di agosto al fine di informare al meglio la cittadinanza e i turisti presenti sul territorio.

“A partire dai primi mesi dell’anno – spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore alle attività produttive Valerio Martinelli – abbiamo coinvolto gli uffici comunali e gli esercizi del centro storico nella programmazione delle aperture estive rispettando la libera iniziativa imprenditoriale di ognuno. Il Comune, d’altronde, non può e non deve intervenire sui giorni di chiusura delle attività. Una volta raccolti i giorni di chiusura estivi, abbiamo stilato un calendario informativo affinché cittadini e turisti abbiano un’adeguata informazione circa il reperimento di generi alimentari. Ringraziamo gli esercizi che si sono resi disponibili per svolgere un servizio di consegna a domicilio della spesa per il mese di agosto”.

Dal calendario si evince che il momento maggiormente critico, che vede la sovrapposizione dei giorni di chiusura delle varie attività, va dal 16 al 20 agosto.

Nel dettaglio Il Panificio di Eleonora Costagli rimarrà chiuso dall’8 al 31 agosto; La Bottega del Gusto dall’8 al 28 agosto; l’alimentari di Giovanni Lucchesi dal 16 al 20 agosto; mentre il punto vendita Conad di San Romano resterà aperto.

Gli esercizi che si sono resi disponibili per il servizio di consegna a domicilio sono il supermercato Sigma di Marti, via Musciano e la panetteria da Angela che effettuerà il servizio di spesa a domicilio dall’1 al 13 agosto mentre dal 16 al 31 agosto la panetteria sarà chiusa.