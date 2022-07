San Miniato Basso, si presenta il libro sulle feste dell’Unità

Lunedì (25 luglio) alle 21,30 alla festa dell’Unità di San Miniato Basso verrà presentato il libro di Delio Fiordispina e compagni dal titolo: Le feste dell’Unità al tempo del Pci, con la copertina disegnata da Sergio Staino, detto Bobo, e con contributi di Vannino Chiti (già segretario regionale del Pci, presidente della Regione e Ministro) e Francesco Riccio, detto Ciccio, per molti anni responsabile nazionale delle feste nazionali de l’Unità, e interventi di molte altri testimoni, il libro, di 260 pagine, è stato pubblicato dall’Unione Comunale del Pd di San Miniato. Presenteranno il volume Staino, Chiti, Riccio e Oreste Sabatino (segretario della federazione di Pisa del PD),coordinerà la serata Aurelio Cupelli, che ha curato la pubblicazione.

La firma sul volume, Delio Fiordispina e compagni rende omaggio al senso corale di questa pubblicazione che raccoglie 65 contributi scritti da oltre 50 autori.

Il libro è diviso in tre parti. La prima è dedicata alle feste nazionali riflettendo a lungo sul significato che hanno avuto le feste de l’Unità e cosa esse hanno rappresentato per chi vi prendeva parte; nella seconda parte vengono analizzate le feste de l’Unità frazione per frazione, e si riporta la memoria di ben 18 di esse, infine l’ultima parte è dedicata alla partecipazione delle sezioni del Pci di San Miniato all’epica festa nazionale di Tirrenia nel 1982. Il volume è arricchito da oltre 220 foto originali d’epoca, che rappresentano bene il contesto di quegli anni.

E’ un libro che cerca che cerca di ricostruire, attraverso la voce di molti protagonisti, la memoria storica e politica dalla metà degli anni Settanta fino alla caduta del Muro di Berlino.