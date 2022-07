Estate tempo di ‘quadri’: buoni e cattivi voti appesi ai vetri delle scuole. E come sempre c’è chi si distingue ‘acchiappando’ le tre cifre, quel cento spesso accompagnato dalla lode che non è proprio da tutti. Anche in questo il Comprensorio del Cuoio ha fatto la sua parte. Ma se tanti sono stati gli studenti meritevoli nelle scuole superiori del distretto, spesso provenienti anche da fuori, altrettanti sono stati i ragazzi residenti nei sei comuni del Cuoio che hanno preso il massimo dei voti nelle scuole fuori dal Cuoio, come a Pontedera.

L’occasione per conoscerli e premiarli è stata la tradizionale cerimonia dei centisti che da qualche anno si svolge in Valdera, a Golena, dove tanti erano anche i ragazzi e le ragazze dei comuni del Comprensorio. Un piccolo esercito di ragazzi e ragazze emozionati (ma spesso meno dei genitori in delirio) che anche quest’anno ha risposto due giorni fa alla chiamata dell’amministrazione comunale di Pontedera all’ombra degli alberi sul fiume Era.

“Una tradizione che si rinnova, uno slancio per il futuro e una bella occasione per ragazze e ragazzi che saranno il futuro politico e sociale del nostro comune e del comprensorio – ha dichiarato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi aprendo la cerimonia di consegna delle pergamene, alla quale hanno partecipato colleghi sindaci e assessori dei comuni di provenienza degli studenti -. Una bella prova per voi, ma anche per i tanti docenti che con il loro lavoro hanno fatto di tutto per donarci e donarvi in questi anni burrascosi un pezzo di normalità. Fra voi ci saranno uomini e donne che saranno chiamati a occuparsi del bene comune del nostro paese. Fa bene sapere che avete avuto una formazione di eccellenza”.

Sfilano fra frotte di nonni e genitori, con lo sguardo un po’ perso di chi cerca l’obbiettivo giusto, in un tripudio di foto. Lo sguardo vero, però, è già proiettato al meritato riposo ma anche a ciò che avverrà a settembre, quando le strade di molti porteranno all’università o direttamente al mondo del lavoro, se non a qualche corso specialistico e professionalizzante. Ma la risposta che danno in molti, alla domanda secca e adesso che fate?, è: “Adesso mare”. Il meritato riposo prima delle nuove prove che la vita gli parerà davanti, compresi i temuti test d’ingresso di alcune facoltà a numero chiuso. E fra le cose che saltano agli occhi, il gran numero di ragazze, molte di più dei loro colleghi maschi.

Presenti anche vari studenti e studentesse di seconda e terza generazione, cognomi stranieri per giovani che spesso parlano una sola lingua, quella con la quale si sono distinti fra i banchi. E fra chi premia e chi è premiato, capita anche che la soddisfazione arrivi ‘in famiglia’: come la giovane Silvia Vanni, di Montopoli, che ha preso la pergamena dalle mani di un’emozionata zia Linda, vicesindaca e assessora del comune nel Valdarno. Fra gli studenti, come fra gli amministratori, davvero tanti i comuni presenti, a dimostrazione dell’enorme capacità attrattiva delle scuole della Valdera verso l’intera provincia. A tutti loro, anche il saluto dell’assessora provinciale alla pubblica istruzione Miriam Celoni. “Negli ultimi due anni avete dato prova di grande pazienza e professionalità – ha dichiarato di fronte ai ragazzi -. Sappiamo che non sempre la Provincia è stata all’altezza delle aspettative sul fronte della vostra istruzione, speriamo di migliorarci sempre più. Come sempre daremo il massimo, per quell’eccellenza di cui fortunatamente ci troviamo a parlare spesso guardando ai nostri istituti scolastici”.

Gli studenti del Cuoio

Da Santa Maria a Monte, premiati dall’assessora alla scuola e vicesindaca Manuela Del Grande: Ludovica FogliSerena Grassi, Veronica Pesantini, Ginevra Piperno, Matteo Ribechini, Alice Toti (lode), Sara Bernardini, Morgana Caione (lode), Tiziana Caponi, Gaia Privitera, Sara Tardino, Eleonora Vellone (lode). Da Castelfranco, premiati dall’assessora Ilaria Duranti: Alice Gallo, Marcella Cambrini, Sergio Paoli (lode). Da Montopoli, premiati dalla vicesindaca Linda Vanni: Alessia Carrara, Virginia Crecchi, Letizia Filippeschi (lode), Marta Manzi, Silvia Vanni, Davide Bonfanti. Da Santa Croce sull’Arno, premiati dall’assessora Elisa Bertelli: Khady Diakhate e Erika Cristofani. Da San Miniato, premiati dall’assessora Giulia Profeti: Luca Bonsignori, Sara Loi, Matilde Pellegrini, Francesca Salerno, Giada Salerno. Da Fucecchio: Emanuele Chilin e Tiziano Marzocchella.