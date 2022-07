Una rotatoria sulla Sp 11 (circonvallazione di Fucecchio) all’altezza dell’ immissione da via Taviani. La proposta arriva da un lettore ed è legata al senso unico che dall’inizio dell’anno è stato istituito in un tratto di viale Colombo.

“Da quanto quest’ultima è diventata a senso unico il traffico dalla Ferruzza diretto a Ponte a Cappiano all’altezza della rotonda dei Barchini deve obbligatoriamente proseguire su via Taviani caricando ulteriormente di traffico l’incrocio con la Sp 11. Perché allora non costruirci una rotatoria come in via dei Cerchi – propone il cittadino -. Lo spazio non manca e non dovrebbe trattarsi di un opera particolarmente onerosa in quanto in base alle caratteristiche geometriche dell’incrocio su via Taviani, di fatto, metà rotonda è già fatta. Inoltre le due strade che si intersecano sono di competenza di due enti, Comune e Città Metropolitana, che potrebbero dividersi le spese di questa infrastruttura che di sicuro rallenterebbe anche la velocità dei veicoli sulla Sp 11 in arrivo dal lato Cappiano, oltre a garantire una maggiore sicurezza a chi si immette da via Taviani”.