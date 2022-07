In un suo recente post social invitava gli italiani a fare le vacanze nella penisola, che certo ha poco da invidiare a gran parte del mondo. Anche se nelle foto, il vero turista sembra il vescovo Andrea Migliavacca, ieri 24 luglio Vittorio Sgarbi ha fatto un giro a San Miniato.

Un’occasione, per il critico d’arte e politico, di vedere con calma e senza bagno di folla (quella era al mare), alcune delle bellezze della città della Rocca. Sgarbi ha visitato le sale del palazzo comunale, l’oratorio del Loretino, il museo diocesano, le chiese della Nunziatina e del Santissimo Crocifisso, oltre al Duomo.

Non era certo la prima volta per Sgarbi, che era già stato di recente a San Miniato per presentare il suo libro, ospite della Fondazione Cr San Miniato (qui).