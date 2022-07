Strumenti digitali per la didattica, la guida Forium nel progetto Erasmus+ “Well Be”

Nel progetto Erasmus+ “Well Be” confluiranno i materiali che l’agenzia formativa Forium di Santa Croce sull’Arno ha proposto a quattro istituti toscani, relativamente a nuove metodologie per coinvolgere gli studenti tramite l’utilizzo di strumenti digitali. A ottobre verrà presentata a San Miniato una guida per insegnanti maturata a seguito dell’epoca Covid.

Un’esperienza formativa che ha coinvolto 70 docenti di tre province toscane andrà a integrare un progetto europeo dedicato al benessere psicofisico degli alunni in relazione alle conseguenze del Covid-19. L’agenzia formativa Forium di Santa Croce sull’Arno è infatti al lavoro per la redazione di una guida destinata agli insegnanti per lavorare con gli allievi degli istituti superiori direttamente coinvolti dalla crisi pandemica, grazie alla messa online di un archivio di documenti atto al supporto del benessere psicologico dei giovani e per mantenere un clima positivo in classe. Tale documento verrà presentato agli inizi di ottobre a San Miniato, nell’evento conclusivo del progetto europeo Erasmus+ “Well Be”, a cui partecipa come unico partner italiano. Tra i materiali che saranno inseriti nella guida ce ne saranno alcuni mutuati da un progetto attualmente in fieri denominato “Promo Skills for Ddi”, finanziato dalla Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo destinate all’emergenza pandemica, condotto sempre da Forium assieme all’istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato e all’Ipsia “Pacinotti” di Pontedera. Al momento a questa iniziativa hanno preso parte i già citati 70 docenti provenienti, oltre che dal “Cattaneo”, anche dagli istituti “Cecioni” di Livorno, “Marconi” di Volterra e “Roncalli” di Poggibonsi.

L’esperienza ha per il momento concluso la prima parte della sua attuazione: sono stati infatti attivati e terminati sei corsi gratuiti online su strumenti e metodologie digitali, life skills, gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni, metodologie per l’inclusione della classe, progettazione di lezioni innovative, metodologie per la valutazione, con l’obiettivo generale di rendere la didattica più innovativa, interattiva e inclusiva. I materiali studiati per questi corsi adesso saranno rielaborati per poi per essere inseriti all’interno del lavoro europeo che Forium sta portando al termine assieme ai propri partner internazionali: The Mighty Creatives di Leicester (Gran Bretagna), la National Management School di Sofia (Bulgaria) e M&M Profuture Training Sl di Barcellona (Spagna).

Informazioni sul progetto “Well Be” sono disponibili alla pagina www.wellbeproject.eu. I corsi di “Promo Skills for Ddi” riprenderanno invece a settembre, questa stavolta in presenza, per poi proseguire fino al 30 novembre, data a cui la Regione Toscana ha prorogato il termine del progetto.