Spiccheranno il volo, finalmente, dopo essere stati recuperati e salvati dagli operatori del Cetras di Empoli (Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica) dall’oasi naturale protetta di Arnovecchio, alcuni esemplari di rapaci notturni e diurni, come la civetta, il gheppio e la poiana. Verranno liberati pubblicamente nelle giornate di venerdì 29 luglio 2022, alle 19 e domenica 31 luglio 2022, alle 9. Uno dei momenti più emozionanti che si possano vedere in natura.

Le due iniziative sono a ingresso gratuito, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione, tramite email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it, completa di un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni. Sarà anche possibile sottoscrivere la tessera del Cetras a sostegno delle attività dei volontari a favore degli gli ospiti del centro recupero.

All’interno dell’area alcune semplici norme per la sicurezza: si raccomanda di mantenere la distanza interpersonale di un metro, di disinfettarsi le mani con il gel e di indossare la mascherina nei momenti in cui non sia possibile mantenere le distanze.

È vivamente consigliato, per chi può, di raggiungere l’area naturale protetta in bicicletta, mentre chi viene in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova e proseguire a piedi e essere muniti di binocolo e repellente per le zanzare.

Il Cetras è nato nel 1993 ed è gestito da volontari, organizza spesso iniziative con il Centro Rdp Padule di Fucecchio che, in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa, gestisce l’area di Arnovecchio per conto del Comune di Empoli.