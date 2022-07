Empoli, il chiosco di piazza Ristori cerca un nuovo gestore

Con l’obiettivo di dare nuova vita per il Chiosco di piazza Ristori, è stato emesso l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione della struttura da destinare alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ristorazione. L’amministrazione comunale intende concedere il Chiosco con lo scopo di valorizzare l’area a verde pubblico di piazza Matteotti e piazza Ristori, incentivando la frequentazione della zona, che è strategica anche in virtù della vicinanza al tracciato della pista ciclabile, potenzialmente più attrattiva se dotata di un luogo di ritrovo come un locale dove sia possibile mangiare o bere qualcosa. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 30 settembre 2022 alle 12.

Il canone di concessione previsto a base d’asta è pari a 12mila euro annui. La durata di concessione è di dodici anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 anni, con scadenza al 31 dicembre dell’ultimo anno di concessione. Il tutto con la possibilità per l’amministrazione comunale di prorogare la durata per il periodo strettamente necessario a svolgere le procedure di riassegnazione. Possono partecipare alla selezione ditte individuali, imprese, società di persone, società di capitale, cooperative, consorzi nonché le associazioni, fondazioni e altre istituzioni del terzo settore autorizzate allo svolgimento delle attività commerciali nel proprio statuto, regolarmente costituiti. Tutti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.

Il bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Empoli e sul sito internet www.comune.empoli.fi.it nella sezione “Bandi di gara e contratti” (https://www.comune.empoli.fi.it/bando-di-gara/avviso-pubblico-lassegnazione-concessione-del-chiosco-di-piazza-ristori-da-destinare). Guardando ai criteri di valutazione, saranno premiati i progetti che metteranno al centro l’allestimento interno con elementi di riqualificazione del manufatto, ma anche chi sceglierà di offrire un servizio con prodotti biologici, tipici locali, a chilometro zero e proposte di degustazioni.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il plico, contenente anche tutta la documentazione richiesta nell’avviso pubblico, deve essere esclusivamente consegnato all’ufficio Protocollo del Comune di Empoli: perché la richiesta sia accoglibile, farà fede solamente la data di ricezione al protocollo dell’ente, non sarà tenuto conto alcuno di plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. L’istanza, presentata in busta chiusa, dovrà recare all’esterno la denominazione dell’operatore ed il relativo indirizzo, nonché la dicitura “Avviso di selezione Chiosco Di Piazza Ristori – Non Aprire”.

L’assessore comunale alle attività produttive sottolinea che la scelta di dare un nuovo gestore al chiosco va nella direzione di offrire nuovi servizi alla zona di piazza Ristori, da sempre punto di ritrovo di molti empolesi. Restituire vita alle attività significa valorizzare il territorio, dare opportunità di lavoro e di socializzazione, al tempo stesso. Per maggiori informazioni è possibile contattare il settore Lavori Pubblici e Patrimonio – “Servizio Espropri e Patrimonio” ai numeri 0571/757950-956-673-902, inviando una mail a ut.patrimonio@comune.empoli.fi.it o tramite posta certificata all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it.