Fucecchio, la giunta adegua le indennità: 800 euro in più al sindaco

La giunta comunale di Fucecchio ha approvato nell’ultima seduta la delibera con cui vengono adeguate le indennità di funzione degli amministratori locali, come previsto dalla legge di bilancio 2022, approvata dal Parlamento il 29 dicembre 2021. Legge che prevede la possibilità per le amministrazioni locali di aumentare, a partire da quest’anno, le indennità di sindaci e assessori. Il differenziale tra le indennità precedenti e le nuove verrà in parte rimborsato dallo Stato per il 2022 e il 2023 e in toto a partire dal 2024.

A darne notizia per primo è proprio il sindaco che ha ricordato come il bilancio del Comune di Fucecchio consenta di modificare le indennità già a partire dal prossimo mese e che per questo la giunta, senza temere valutazioni semplicistiche o populistiche, ha deciso di adeguare i compensi degli amministratori ai nuovi parametri. Sempre il primo cittadino ha poi ricordato di come in passato abbia condiviso la battaglia condotta dall’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, per riconoscere ai sindaci e agli assessori un’indennità che sia in linea con l’impegno quotidiano e con i rischi connessi al proprio incarico, portando anche esempi concreti come quelli balzati agli onori della cronaca: in particolare i casi di Crema, dove la sindaca si prese una denuncia perché un bimbo si schiacciò un dito nella porta anti incendio dell’asilo, o del primo cittadino di Agrigento, denunciato per aver mostrato un video dove una persona commetteva un reato abbandonando rifiuti.

Le nuove indennità

Quanto aumenteranno le indennità di funzione per il sindaco e per gli assessori di Fucecchio? Non è semplice fornire dati pienamente omogenei perché ogni amministratore ha il proprio regime fiscale applicato ma, in linea di massima, l’indennità del primo cittadino passerà da 2mila euro a circa 2mila e 800 euro netti.

Quella degli assessori invece varia a seconda della propria professione. Per i liberi professionisti, e in generale per coloro che hanno partita Iva, l’aumento netto sarà di circa 350 euro mensili (dai precedenti 700 euro passeranno a circa 1050) mentre per coloro che lavorano come dipendenti l’aumento netto sarà minore, nell’ordine dei 220 euro, passando da poco meno di 500 euro a 700 euro.