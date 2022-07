Lavori Acque a Ponsacco, rubinetti a secco questa notte

Per procedere a un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, i tecnici di Acque dovranno sospendere l’erogazione idrica dalle 22,30 di questa sera mercoledì 27 luglio alle 5,30 di domani mattina giovedì 28 luglio.

Mancherà l’acqua nelle vie Bellini, Boito, Buonarroti, Camugliano, Chiavaccini, da Vinci, De Andrè, della Robbia, Donizetti, Giotto, Lucanero, Marconi, Mascagni, Modugno, Palestrina, Puccini, Puntale, Riotta, Rossini, Sant’Andrea, Sanzio, Valdera Capannoli, Vivaldi.

Al fine di limitare i disagi per la cittadinanza, verrà approntato un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotte posizionato in via Boito all’incrocio con via Valdera.

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati ad esaurirsi gradualmente con il trascorrere del tempo.