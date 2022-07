“Non è stata valutata la consuetudine”, uno studio sul semaforo “spara multe” di Lazzeretto

Il semaforo “spara multe” in via II settembre a Lazzeretto, nel comune di Cerreto Guidi, continua a far discutere. Non solo perché la questione delle migliaia di multe recapitate ai cittadini (per approfondire) sarà all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma questa sera 28 luglio, ma anche perché prima del suddetto dibattito, la giunta comunale si smarca e fa un passo in avanti, anzi all’indietro.

E a finire “sotto accusa” stavolta sembra proprio l’installazione della telecamera sul primo semaforo posto sulla strada provinciale che attraversa la frazione. Le telecamere sono state installate nel mese di febbraio 2022 su ogni lato dell’intersezione tra via II settembre, via sul Vincio e via Piave, ma solo su via II settembre sono state accertate migliaia di multe. Con la delibera 105 dello scorso 11 luglio pubblicata ieri (27 luglio), la giunta comunale guidata dalla sindaca Simona Rossetti ha impartito agli uffici comunali precisi criteri per approfondire l’argomento valutando l’opportunità di assegnare uno specifico incarico tecnico giuridico per approfondire nel merito quel tratto di incrocio ed adottare eventuali successivi provvedimenti del caso.

Ciò che ha spinto la giunta in questa direzione, si legge nella delibera, è che non è stata precedentemente valutata una consuetudine acquisita negli anni da molti automobilisti: quella di oltrepassare in via II settembre il primo semaforo con il rosso e fermarsi al secondo, oltre a ritenere che il carico di sanzioni sia sproporzionato vista la buona fede generale dei trasgressori e il rischio ipotetico di sospensione della patente di guida.

Nella citata delibera è evidenziato inoltre che nel gennaio 2018 è stato proposto alla Giunta dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa un progetto di video sorveglianza semaforica, e che ora occorre rivedere la regolarità di tutte le procedure per evitare problematiche con riflessi economici diretti o indiretti sull’ente. L’ufficio tecnico comunale è stato incaricato di attivare gli interventi in esecuzione degli atti di indirizzo stabiliti nella citata delibera dalla giunta comunale. Dell’argomento multe si parlerà comunque, come previsto nel programma, nella seduta del consiglio comunale convocato per oggi (28 luglio).