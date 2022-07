Santa Croce sull’Arno, chiusa via del Bosco per lavori alla fognatura

Santa Croce sull’Arno, attivate modifiche temporanee alla circolazione di un tratto di via del Bosco per lavori urgenti al canale fognario.

In particolare, è istituita la chiusura al transito veicolare del tratto compreso tra le intersezioni con via provinciale Nuova Francesca e via di Pelle dalle 12 alle 20 di domani (30 luglio) e dalle 6 alle 20 di domenica.



Il Comune invita la cittadinanza ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta.