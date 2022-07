Scavando nei documenti della mamma, deceduta, l’uomo, ha trovato gli atti di nascita delle sorelle gemelle nate a Firenze nel 1970. Gemelle che credeva non essere più in vita e che, ora, cerca disperatamente. Una storia incredibile, come in un film, ma vera, e un appello accorato per ritrovare chi non ha mai conosciuto, dopo oltre mezzo secolo, ben 52 anni.

“Mi hanno sempre raccontato che una era morta la sera stessa della nascita, l’altre la mattina successiva, spiega in un post sul gruppo Facebook dove tutte le richieste di aiuto vengono, per privacy, pubblicate in anonimo. Si sa solo che il fratello si chiama Daniele.

Foto 3 di 3





“Negli atti di nascita – precisa pubblicando le immagini – c’è scritto a chiare lettere che sono state date all’istituto degli Innocenti. La data molto chiara dimostra che sono state affidate 3 giorni dopo la nascita. Quindi non erano morte”.

“Come si può fare per ritrovarle? – chiede -. I nomi all’atto di nascita sono: Daniela Vanella e Sonia Vanella.(Quindi riconosciute da mia madre?). Le gemelle sono nate il 23 gennaio 1970, nel reparto Maternità di Careggi a Firenze”.

“Attenzione – aggiunge -, i nomi potrebbero essere stati cambiati, ma non credo la data di nascita. Qualsiasi cosa sia successa desidero tanto ritrovare le mie sorelle. Credo che siano state divise e sicuramente una non sa dell’esistenza dell’altra e vorrei sapessero anche che hanno un fratello che non vede l’ora di poterle abbracciare”

Chi potrà aiutare l’uomo a ritrovare le sue sorelle gemelle, può rispondere sul post pubblicato sul gruppo Facebook.