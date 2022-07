Segnaletica stradale ambigua e soprattutto bizzarra in via Roma a Fucecchio. La segnalazione arriva da un residente e riguarda la cartellonistica che disciplina la sosta in questa strada del centro naturale commerciale di Fucecchio in occasione delle serate estive con i negozi aperti.

“Sui cartelli – racconta – che indicano il divieto di sosta il giorno di mercoledì sera in via Roma nel mese di luglio é stato affisso un foglio in cui è scritto che invece la sosta è consentita, ma non vi è alcuna indicazione che lo possa ricondurre al Comune di Fucecchio o alla polizia locale. Noi abitanti del posto ci chiediamo quindi se il prossimo mercoledì la sosta sarà consentita o vietata. Chi di competenza, auspichiamo, faccia chiarezza”.

Se il cartello fosse stato affisso da un “burlone” infatti, le conseguenze per i residenti potrebbero essere spiacevoli.