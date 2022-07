Vociare e urla sotto le finestre fino a tarda notte, auto parcheggiate male e adesso anche i cestini dei rifiuti strapieni tanto da non riceve più. Un altro fine settimana d’estate sta passando a San Miniato, con una Zona a traffico limitato per consentire passeggiate tranquille agli avventori e ai locali di organizzarsi con i tavoli all’aperto. Un modo di fruire il centro storico, ricco di attività di somministrazione cibo e bevante, ormai sperimentato e collaudato ma che non fa felici proprio tutti. Inevitabile.

Di frequente alcuni residenti si erano lamentati per il rumore fino a tarda notte e per la “sosta selvaggia”. Accanto a queste proteste, che ancora si sentono, ora se ne aggiunge una per il degrado: “Dopo le 23 – ci raccontano – i cassonetti sono strapieni e tutto quanto ci si butta finisce per terra. E questo si aggiunge al rumore, tutte le sere. Non si dorme più. Servirebbero controlli, della polizia municipale e dei carabinieri, per poter fare festa ma permettendo a chi vuole anche di riposare”.