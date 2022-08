“Un campo di rifiuti abbandonati, non curato in tutti i suoi aspetti da parte del Comune”. Così alcuni cittadini che vivono nei palazzi limitrofi descrivono il giardino comunale di Largo della Fragola Rossa a Santa Croce sull’Arno.

Stando alle parole di Marco Savari, che vive nei dintorni del giardino e si è fatto portavoce del disagio, “nonostante le nostre segnalazioni al Comune di Santa Croce sull’Arno nessuno interviene per pulire questo degrado causato dai tanti ragazzi che fino a notte tarda frequentano il giardino. Abbiamo chiesto anche dei bidoni per la spazzatura più grandi, dato che i quattro che ci sono hanno dimensioni minuscole, ma nessuna risposta è giunta dall’amministrazione comunale che continua ad ignorare il bene pubblico e l’ambiente”.

Dunque, secondo questi residenti della zona, non ci sarebbe un feedback da parte del Comune di Santa Croce sull’Arno, che continua ad ignorare un problema di degrado ambientale. “Ogni tanto puliamo noi il giardino – racconta ancora Savari -, ma dopo un giorno la situazione torna uguale a prima, con i rifiuti sparsi ovunque dai ragazzi che fino alle due di notte sostano nell’area, impedendoci anche di dormire fino a tarda notte. Noi non sappiamo più che fare: abbiamo anche chiesto di prendere in gestione il giardino o quantomeno di installare delle telecamere, ma non c’è stata una risposta da parte dell’Amministrazione”.

La situazione del giardino di Largo della Fragola Rossa, ai cittadini sembra in una fase di stallo, alla quale solo il Comune può mettere fine.