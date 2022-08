San Miniato, 125mila euro per i marciapiedi di Corazzano e Ponte a Egola

Sono previsti a breve interventi di restyling di alcuni tratti di marciapiede in località Corazzano, San Miniato Basso e Ponte a Egola. Il Comune di San Miniato li realizzerà con un finanziamento speciale di cui alla legge 234/2021. L’intervento prevede anche l’inserimento di elementi di arredo urbano. I lavori costeranno 125mila euro.

L’intervento riguarderà in particolare la località Corazzano nella zona centrale antistante il teatro ed il campo sportivo dove quel brutto e pericoloso tratto di marciapiede, ormai obsoleto, ha le ore contate, e lo stesso vale per la rampa che conduce all’impianto sportivo. Si tratta di due interventi che da tempo gli abitanti del posto avevano sollecitato e che a breve verranno portati a compimento. I lavori assegnati prevedono infatti nel tratto davanti il teatro la demolizione dell’attuale marciapiede sconnesso con relativo rifacimento in asfalto colato, la rimozione dei cordonati e delle zanelle e loro sostituzione con elementi nuovi. Saranno inoltre istallate nuove griglie in ghisa per la raccolta delle acque, e quindi porre fine ai fenomeni di allagamento stradale che ogni tanto si verificavano a causa di una non adeguata raccolta della acqua piovana.

Verrà demolito anche l’attuale marciapiede davanti il campo sportivo e rifatto in asfalto colato oltre alla rampa di accesso che sarà rifatta con autobloccanti fino al teatro dove avrà continuità con il marciapiede esistente già in autobloccanti. Sarà delimitata con un parapetto l’area a verde, posizionata una panchina, ed installato un lampione della pubblica illuminazione. Inoltre è prevista la sostituzione dei cordonati più ammalorati presenti nel tratto davanti alla farmacia dove è presente il marciapiede realizzato in porfido.

Per quanto riguarda invece Ponte a Egola, i lavori riguarderanno il marciapiede in autobloccanti lungo il perimetro esterno di piazza Stellato Spalletti che in una decina di punti risulta sconnesso a causa delle sottostanti radici dei pini che hanno fatto alzare il livello degli autobloccanti creando degli avvallamenti che possono rappresentare un’insidia per i pedoni. Il marciapiede sarà riportato in quota e quindi eliminato il pericolo. Nell’affidamento dei lavori è prevista anche la manutenzione in alcuni tratti di marciapiede sia a Ponte a Egola e sia a San Miniato Basso ritenuti bisognosi di restyling.

L’intervento riguarda 100 metri quadrati di marciapiede per entrambe le località. I lavori prevedono la scarifica dell’attuale asfalto presente sul marciapiede, la rimozione dell’attuale cordonato e della zanella previa realizzazione di uno scavo sulla zona di strada adiacente. Di conseguenza sarà messo in opera un nuovo cordonato ed una nuova zanella, il ripristino della strada con esecuzione del tappeto di usura, ed al termine la realizzazione del nuovo tappeto di usura dello spessore di 3 centimetri sul marciapiede.