San Miniato, le modifiche alla viabilità aspettando la Ztl

Sono in vigore da oggi 2 agosto le modifiche alla viabilità in centro storico di San Miniato, in attesa della chiusura a Ztl. Il passaggio all’attivazione della Ztl in centro storico a San Miniato infatti passa da una serie di modifiche permanenti alla viabilità, ma è effettiva già a partire da oggi.

È stata realizzata la segnaletica orizzontale e installata quella verticale che prevede l’inversione del senso di marcia in via San Carlo (da via Borgonuovo verso via Guicciardini), in Costa Santi Cosimo e Damiano (da via Guicciardini verso via Battisti), l’istituzione del senso unico in via Don Minzoni (da Piazza San Francesco verso Corso Garibaldi), mentre via della Cisterna diventa senza sfondo e sarà percorribile da via IV Novembre fino alla transennatura parapedonale, e da via Borgonuovo per svoltare in via San Carlo.

Il prossimo passo per l’attivazione della Ztl riguarderà la raccolta delle targhe dei mezzi che saranno autorizzati all’ingresso nel perimetro di traffico limitato (auto, moto, mezzi di soccorso e mezzi di carico e scarico). A breve sarà attivo un portale dove potrà essere inserita la targa, a cui si potrà accedere con Spid oppure con la compilazione di un modulo cartaceo da consegnare al comando di polizia municipale.