Sarà inaugurato sabato 6 agosto alle 18, in viale Italia 32, nel quartiere di Fuori del Ponte, il murale dedicato a Frida Khalo. L’iniziativa, patrocinata e supportata dal Comune di Pontedera, è proposta dall’associazione Diritti e Società Toscana onlus con la sua articolazione pontederese, ma rientra in un progetto più ampio, dal titolo Donne per le Donne.

In sostanza, il quartiere è stato coinvolto e sensibilizzato proprio sulle politiche di genere rivolte alle donne e il murales è una delle tappe di un percorso che ha ricompreso anche l’inaugurazione di una panchina rossa sul viale e la realizzazione di un questionario diffuso tra i residenti. Un lavoro a 360 gradi che, sabato prossimo, troverà un’attuazione, ben visibile, in un murales dedicato alla figura di Frida Kahlo, pittrice e artista messicana, icona femminile. Con un messaggio riassunto nella frase della stessa Frida Khalo, riportata nell’opera: “Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi”.

L’opera è stata realizzata dall’artista Giulio Noccioli e rappresenta una donna dallo spirito indipendente e passionale, anticonvenzionale e amante della vita. All’inaugurazione prenderanno parte, oltre a Noccioli, gli assessori comunali Carla Cocilova e Sonia Luca, i rappresentanti della associazione Diritti e Società e quelli di altre realtà del territorio, oltre al presidente della consulta di quartiere Stefano Puccioni, i membri della consulta stessa e alcuni cittadini.