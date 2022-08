“Circolazione selvaggia” a Santa Croce sull’Arno: ieri 7 multe

Se manca il rispetto, allora servono regole e dissuasori. Così, mentre l’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno spera nel buon esito di un bando della Regione Toscana per interventi sulla sicurezza degli operatori e dei fruitori del centro programmando interventi di manutenzione straordinaria e acquisto di arredi adeguati, la polizia locale fa controlli e multe.

Ieri 2 agosto, per esempio, contro la circolazione selvaggia nel centro storico, la pattuglia della polizia municipale ha elevato diverse sanzioni: due per auto in divieto di sosta e cinque alle auto che circolavano nel corso pur non essendo consentito. I controlli aumenteranno appena sarà finito il tempo delle ferie, ma intanto procedono.