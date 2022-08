Lasciò a casa la bimba di 18 mesi, un professore di Pisa farà la perizia sulla mamma in carcere

Pietro Pietrini, professore ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica all’Università di Pisa, è uno dei due docenti incaricati dalla difesa di redigere una consulenza neuroscientifica e psichiatrica su Alessia Pifferi, la donna di 36 anni in carcere per la morte di Diana, la figlia di 18 mesi lasciata sola per 7 giorni nella sua culla.

L’avvocato Solange Marchignoli che difende la donna assieme a Luca D’Auria Marchignoli, ha infatti fatto richiesta di autorizzazione all’ingresso in carcere del professore, oltre ad aver confermato che farà richiesta di incidente probatorio per le analisi del biberon e dell’altro materiale sequestrato, tra cui una boccetta di En.

Oggi l’avvocatessa ha fatto anche sapere che la mamma le ha rivelato il nome del padre di Diana, che non è stato reso noto in quanto non ha rilevanza ai fini processuali anche se gli inquirenti potrebbero decidere di convocare l’uomo se novità sulle indagini dovessero renderlo necessario.