Fipili, chiuso per lavori il tratto tra Ginestra e Lastra a Signa

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno sono necessari lavori di ripristino della pavimentazione e rifacimento della segnaletica orizzontale.

Per questo motivo, per lavorare in sicurezza, sarà istituita la chiusura della carreggiata dalle 22 alle 6, nel tratto tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze, fino a domani 5 agosto.

In conseguenza della concomitante chiusura della Srt429 a Certaldo e della vigenza di alcune limitazioni di transito ai veicoli pesanti su viabilità locali a Certaldo e Lastra a Signa, ai mezzi pesanti che devono raggiungere Firenze è consigliato di attendere fuori competenza la riapertura della Sgc o, soprattutto per le lunghe percorrenze, di raggiungere l’Autostrada A11 dallo svincolo di Santa Croce sull’Arno.