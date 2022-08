Ponte sull’Orme da demolire, la viabilità alternativa

A partire da lunedì 8 agosto 2022, inizierà l’allestimento della viabilità alternativa propedeutica alla demolizione del ponte sull’Orme e consolidamento delle due spalle. L’obiettivo è creare un collegamento fra le due zone della statale Tosco Romagnola che saranno separate temporaneamente dal cantiere.

L’allestimento della viabilità alternativa prevede la realizzazione di due rotatorie a quattro rami, una all’incrocio fra piazza Toscanini, via XI Febbraio, via Cherubini e via Fucini e una tra viale Petrarca, via Jacopo Carrucci e via Cimarosa. In via Cimarosa sarà istituito il senso unico in direzione via XX Settembre. La ditta incaricata posizionerà i cartelli di preavviso su tutti i tratti stradali in immissione verso le rotatorie.

Sul fronte della sosta, saranno istituiti divieti di sosta in via XX Settembre, tra via Cimarosa e piazza Toscanini sul solo lato numeri civici dispari, e in via Cimarosa, tra via Carrucci e via Scarlatti lato destro direzione via XX Settembre. Tale viabilità sarà attiva non appena l’allestimento sarà concluso, anche se il ponte resterà aperto a senso unico alternato fino al 22 agosto 2022.

Dopo la chiusura del ponte, la viabilità consigliata per chi percorrerà la Statale 67 dalla zona dello svincolo Empoli est della Fipili in direzione centro città sarà la seguente: via Cherubini, via Fucini, via Bellini, via Vivaldi, via Carrucci e Statale 67. La viabilità consigliata per chi percorrerà la Statale 67 dal centro città in direzione Empoli est sarà la seguente: via Cimarosa (senso unico in direzione via XX Settembre), via XX Settembre, piazza Toscanini, via Cherubini e Statale 67. Per coloro che provengono da fuori città, diretti in centro, la viabilità consigliata è la strada di grande comunicazione Fipili con uscita Empoli centro.