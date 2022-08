San Miniato, inizia la consegna dei tesserini venatori

Nel comune di San Miniato, da lunedì 8 agosto inizierà la consegna dei tesserini venatori per la stagione di caccia 2022/2023. I cittadini interessati potranno recarsi al Comando di Polizia Municipale di San Miniato (piazza XX settembre), dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, solo su appuntamento chiamando il numero 0571406406, oppure prenotandosi dal sito www.comune.san-miniato.pi.it, e presentando i seguenti documenti: il tesserino venatorio della stagione precedente oppure ricevuta di avvenuta restituzione.

Se il cacciatore ha smarrito il tesserino dell’anno precedente deve presentare denuncia di smarrimento in originale o copia conforme; la licenza di Porto di fucile per uso caccia in corso di validità; l’attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa; l’attestazione di pagamento della tassa Provinciale; l’attestazione del pagamento della Atc di residenza venatoria; l’allegato alla licenza di caccia.

Si ricorda che la Regione Toscana ha creato TosCaccia un’applicazione per smartphone pensata per sostituire l’attuale tesserino venatorio cartaceo.