Santa Croce sull’Arno, via del Bosco chiusa per lavori

Nel comune di Santa Croce sull’Arno, a causa di lavori urgenti al collettore fognario, è istituita la chiusura al transito veicolaresu una strada.



L’intervento riguarda il tratto di via del Bosco compreso tra le intersezioni con via Provinciale Nuova Francesca e via di Pelle.

La chiusura è prevista dalle 12 di sabato 6 agosto e fino al completamento dei lavori previsto entro e non oltre le 21 di venerdì 26 agosto. Sarà istituita la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta.