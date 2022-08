Scuole sicure e senza spaccio, fondi anche nei comuni del Cuoio

Ci sono anche Ponsacco, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, Calcinaia, Casciana Terme Lari tra i comuni beneficiari delle misure connesse all’operazione Scuole sicure.

A questi comuni della provincia di Pisa arriveranno in totale 76mila euro per finanziare iniziative di contrasto allo spaccio di stupefacenti vicino agli istituti scolastici.

I finanziamenti arriveranno in previsione della ripresa dell’anno scolastico 2022/2023. In Toscana sono in arrivo, in tutto, circa 498mila euro.