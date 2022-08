Cerreto Guidi, nuovo asfalto per due importanti strade

Un importante intervento di restyling e messa in sicurezza interesserà via di Corliano e via Torribina nel comune di Cerreto Guidi. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà alcuni tratti ammalorati delle due importanti arterie della viabilità cerretese.

Grazie al finanziamento richiesto e ottenuto dagli uffici comunali in base alla legge di bilancio 2022, che prevede appunto lo stanziamento da parte dello Stato di fondi per l’adeguamento delle strade comunali, alcuni tratti che presentano uno conservativo molto precario di queste due importanti strade comunali saranno sistemati a regola d’arte mediante fresatura del piano stradale su cui verrà steso nuovo conglomerato bitumoso.

A Cerreto Guidi sono infatti arrivati 60mila euro per l’anno in corso e altri 30mila sono previsti per l’anno prossimo. L’ufficio tecnico non ha quindi messo tempo in mezzo richiedendo a tre ditte specializzate la presentazione di un’offerta scegliendo quella più vantaggiosa. Via di Corliano collega il capoluogo all’altezza del cimitero comunale con la Spa 11 all’altezza della località Gavena, mentre via Torribina collega sempre il capoluogo con la Sr 436 all’altezza della località di Botteghe.

I lavori interesseranno solo alcuni dei tratti ritenuti più disastrati, anche se, compatibilmente con le somme a disposizione, potrebbero essere valutati interventi su altri tratti che durante l’esecuzione dei lavori potrebbero essere ritenuti bisognosi di intervento, si evince dalla relazione tecnica che accompagna la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico del Comune. Il progetto è stato redatto da un professionista esterno all’ente che avrà anche con il compito di dirigere i lavori. Il costi stimato dell’intervento è di 47mila euro.

Per quanto concerne la via di Corliano l’intervento riguarderà in particolare due tratti consecutivi a ridosso dell’innesto in prossimità del Capoluogo per una lunghezza di 200 metri a partire dall’incrocio con via Carlo Alberto dalla Chiesa. Previsto anche il rifacimento dello strato superficiale della sede stradale mediante fresatura della pavimentazione con successiva realizzazione del tappeto di usura in conglomerato bituminoso di 6 centimetri di spessore.

Per quanto riguarda invece via Torribina l’intervento in particolare riguarda il tratto che si sviluppa per 200 metri partendo a circa 500 metri dall’incrocio con via val Pinzana. Nello specifico è previsto il rifacimento dello strato superficiale della sede stradale mediante fresatura e successiva realizzazione del tappeto di usura in conglomerato bitumoso con 6 centimetri di spessore.