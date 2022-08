Palio di Feltre, appuntamento per domenica 7 agosto in piazza Prà del Moro

Si svolgerà domenica 7 agosto la corsa equestre del Palio di Feltre sulla quale sono puntati gli occhi degli appassionati ed addetti ai lavori del Palio di Fucecchio. La corsa dei cavalli è l’evento più importante ed atteso tra le quattro sfide nella quali si articola la manifestazione della cittadina in provincia di Belluno che consiste in una contesa risalente ad alcuni secoli fa tra i quattro quartieri: Castello, Port’Oria, Santo Stefano e Duomo.

Proprio sulla corsa dei cavalli di domenica pomeriggio nella pista ricavata nell’anello esterno di piazza Prà del Moro, si catalizzerà l’attenzione delle dirigenze del Palio delle Contrade di Fucecchio. I fantini ed i cavalli che si sfideranno sono infatti gli stessi della carriera fucecchiese che si corre nella pista della buca D’Andrea. Tra l’altro la pista di Feltre, molto tecnica e non facile da interpretare, è simile a quella di Fucecchio e ritenuta tra le migliori in Italia.

Il format della manifestazione prevede che ogni quartiere possa schierare una coppia di fantini con rispettivi cavalli mezzo sangue. Domenica saranno al canapo, agli ordini del mossiere, Davide Busatti, i fantini Adrian Topalli (vincitore a luglio del Palio di Casole d’Elsa) ed Andrea Chessa (vincitore a giugno del Palio di Castelfiorentino), rispettivamente con i mezzo sangue Red Riu e Venabella, per il quartiere Castello. L’accoppiata vincente dell’ultimo palio di Fucecchio corso a maggio: Dino Pes e la cavalla Zia Zelinda, difenderanno i colori di Santo Stefano insieme a Sebastiano Murtas ed il mezzo sangue Venabella.

Il quartiere Port’Oria si affida invece ai fantini Alessio Migheli su Zio Fester e Simone Mereu su Zinzula Sedilsea. Antonio Siri e Michel Putzu (vincitore a gennaio del Palio Buti) rispettivamente su Calliope da Clodia e Umatilla vestiranno i colori del Duomo. La somma ottenuta dai punteggi delle quattro sfide (corsa equestre, tiro alla fune, tiro con l’arco, corsa podistica) determinerà il quartiere vincitore del palio la cui edizione moderna ha avuto inizio dal 1979.

Le origini del Palio di Feltre risalgono infatti al lontano 1400 quando venne istituito per celebrare, con una corsa equestre, l’entrata della città nella Repubblica di Venezia avvenuta il 15 di giugno. In questa data, nel giorno di San Vito, veniva disputata ogni anno la corsa celebrativa. Il Palio venne poi ripreso in forma moderna a partire dal 1979 e da allora si tiene ogni primo fine settimana di agosto articolandosi in una contesa tra i quattro quartieri cittadini. La corsa dei cavalli ha assunto comunque negli anni una discreta rilevanza ed importanza in ambito nazionale per la presenza ogni anno di fantini e cavalli di alto livello che si misurano su di una pista veloce che mette alla prova capacità e caratteristiche tecniche.