Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, la sede di Santa Croce sull’Arno chiude dall’8 al 26 agosto

Cambia il calendario delle aperture in estate. Per quanto riguarda gli orari estivi osservati dagli uffici della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, la sede di Pisa resta aperta tutto il mese di agosto in piazza Vittorio Emanuele II 5, mentre in considerazione del ridotto afflusso di utenza chiude la sede distaccata di Santa Croce sull’Arno da lunedì 8 a venerdì 26 agosto 2022 compreso e quella di Viareggio dal 15 al 26 agosto 2022.

Per le pratiche gli sportelli al pubblico della sede centrale di Pisa rispetteranno i consueti orari di apertura, i servizi sono erogati su appuntamento da prenotare telefonicamente contattando il numero 050 512111 oppure on line utilizzando l’applicazione Camera Aperta, (clicca qui) fruibile anche in versione vocale.