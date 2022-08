Antonio Siri detto Amsicora su Bosea vince la corsa dei cavalli del Palio di Feltre. E grazie al terzo posto del compagno di gara, Michel Putzu, su Vanadio da Clodia, regala al quartiere Duomo il drappo della carriera della cittadina veneta disputatasi ieri, 7 agosto.

Un palio vinto grazie al punteggio ottenuto dalle due coppie che sono riuscite nella sfida decisiva, la corsa equestre, a strappare il cencio dalle mani del quartiere Santo Stefano che dopo il tiro alla fune, la staffetta, ed il tiro con l’arco, era in vantaggio di ben dieci punti. La cavalla Bosea, nella sfida equestre, a differenza della prestazione al Palio di Fucecchio dello scorso maggio dove aveva fatto un palio “in difesa”, stavolta ha fatto una corsa in attacco giungendo per per prima al bandierino condotta in maniera impeccabile da Antonio Siri.

Superlativa anche la prestazione dell’accoppiata fucecchiese formata da Adrian Topalli e l’intramontabile ed indomito Red Riu, giunti secondi, che hanno insidiato la prima posizione per tutti e tre i giri di piazza Pra del Moro lottando fino all’ultimo metro, e per pco non sono riusciti a passare. Per Topalli sarebbe stata nel Palio di Feltre la sesta vittoria consecutiva e per Red Riu la quarta.