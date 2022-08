Ponte di Isola, serve un’indagine geologica: si allungano i tempi della progettazione

Servirà qualche settimana in più rispetto al previsto per avere un progetto per il nuovo ponte a Isola di San Miniato. Ad allungare i tempi, infatti, c’è un’indagine geologica non prevista ma necessaria.

D’altra parte quello che è nei progetti dell’amministrazione, è un passo epocale per una frazione naturalmente rivolta all’altra sponda dell’Elsa e da sempre in un rapporto di odio e amore con quel ponte dalle alterne vicende. I soldi per la progettazione ci sono, quelli per il mega progetto ancora no.

Ma con un progetto in mano, ormai lo abbiamo imparato, partecipare ai bandi è più facile. E quello che San Miniato proverà a farsi finanziare è un progetto da un paio di milioni di euro. Ci sono una carreggiata più grande e anche lo spazio per la ciclopista dell’Arno nelle intenzioni, da realizzare insieme al Comune di Empoli, alla Città metropolitana di Firenze e alla provincia di Pisa.