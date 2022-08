Biodigestore di Montespertoli, Nardella e Mugnaini in visita al cantiere di Casa Sartori

Nuovo piano industriale decennale di Alia servizi ambientali Spa, a visitare il cantiere di Montespertoli domani (venerdì 12 agosto) ci saranno il sindaco che ospita l’impianto, Alessio Mugnaini, e Dario Nardella, sindaco della città metropolitana e del comune di Firenze, che assisteranno ad una presentazione dello stato di avanzamento lavori curata dal presidente di Alia, Nicola Ciolini, dall’amministratore delegato, Alberto Irace, e dal dirigente responsabile del cantiere, Franco Cristo.

I 2 nuovi impianti di biodigestione anaerobica di Montespertoli e Peccioli – realizzato da Albe srl (società a responsabilità limitata costituita da Alia al 50 per cento e Belvedere Spa al 50 per cento) in fase di costruzione – consentiranno il recupero della frazione organica da raccolta differenziata (forsu). I 2 impianti complessivamente produrranno 20 milioni di metri cubi all’anno di biometano a partire dal 2024.

Il biodigestore di Montespertoli, realizzato con un investimento di 56 milioni di euro, tratterà 165mila tonnellate all’anno (145mila tonnellate all’anno di forsu e 15mila tonnellate all’anno di verde). La frazione rimanente sarà trattata nell’impianto di Peccioli, che avrà una potenzialità di 105mila tonnellate all’anno per un investimento di 56 milioni di euro.