Fucecchio, Auser e Caritas distribuiscono buoni spesa alle famiglie ucraine

A seguito di alcuni ritardi da parte della Questura di Firenze nella cessione dei contributi alle famiglie ucraine che si sono stabilite in Toscana, il Comune di Fucecchio, con la delibera numero 161 del 13 giugno scorso, proprio per sopperire al sostentamento delle famiglie fucecchiesi che si facevano carico del sostentamento delle famiglie ospitate, sia dal punto di vista morale che economico, aveva disposto di procedere all’erogazione di contributi, in favore delle associazioni Auser, ICare, Caritas Interparrocchiale di Fucecchio per l’acquisto di “buoni spesa” da distribuire ai cittadini ucraini stabilitisi nel territorio comunale con autonoma sistemazione per il mese di giugno 2022, del valore di 80 euro pro-capite, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, avvalendosi delle sopra menzionate associazioni no-profit territoriali che si sono dichiarate disponibili a destinarli in favore della popolazione maggiormente esposta, previa segnalazione da parte di questo Ente.

Considerando l’eccezionalità della situazione dovuta ai ritardi, ed al fine di aiutare la popolazione ucraina che si è trasferita nel Comune di Fucecchio, è stata prevista la distribuzione di “buoni spesa” anche per il mese di agosto 2022 tramite le associazioni Auser e Caritas, sempre in attesa dell’erogazione del contributo di sostentamento disposto con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 881/2022. Dal momento che la Fondazione ICare per motivi organizzativi interni, non potrà effettuare la distribuzione dei buoni spesa per i mesi di luglio e agosto 2022, risulta necessario, quindi, ridurre l’impegno di 613,33 euro sul capitolo “Emergenza Ucraiana: prestazioni di servizi trasferimenti correnti per emergenza Ucraina”, preso in favore della Fondazione ICare con propria precedente determinazione numero 347 del 17 giugno 2022. Invece, l’amministrazione comunale ha visto necessario aumentare le somme messe a disposizione delle associazioni Auser di Fucecchio e Caritas Interparrochiale di Fucecchio, che si sono rese disponibili ad effettuare la consegna dei buoni spesa dei mesi di luglio e agosto. In particolare, 613 euro in favore dell’Auser di Fucecchio e 1.506,67 euro in favore della Caritas Interparrochiale di Fucecchio. Dunque, il Comune di Fucecchio procederà all’erogazione dei contributi nei confronti delle due associazioni per la distribuzione dei “buoni spesa”.