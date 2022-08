Imu e Tasi non pagate, in arrivo a San Miniato cartelle per un milione e mezzo

Quasi mezzo milione di euro di evasione da recuperare. Si tratta dell’ammontare di cartelle Imu e Tasi non pagante e che ora l’amministrazione comunale di San Miniato intende recuperare attraverso l’invio di cartelle per la riscossione coattive.

Il credito è dovuto al mancato pagamento di Imu, Tasi e Tosap relativi ad atti di accertamento emessi dal Comune nel 2020, 2021 e 2022. Il recupero credito è stato affidato alla ditta Abaco Spa (con sede legale a Padova). I titoli di credito dovuti, precisamente 1161 derivanti da avvisi di accertamento, erano stati derogati dall’amministrazione comunale in conseguenza all’emergenza Covid-19, ma tutt’oggi risultano non pagati e non contestati, per questo è stato disposto l’avvio della riscossione coattiva.

Si aggiungono inoltre altri 9 titoli di credito sempre derivanti da avvisi di accertamento Imu, Tari e Toscap per un totale di poco più di 14mila euro.