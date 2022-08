Si riqualificano i giardini della scuola dell’infanzia e della primaria

Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha approvato il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria dei giardini della scuola dell’infanzia Albero Azzurro e della primaria Giosuè Carducci.

L’intervento di riqualificazione è stato approvato per la Carducci al fine di garantire ulteriori spazi da utilizzare all’aperto in conseguenza all’aumento del numero di bambini e classi previsto per il prossimo anno scolastico 2022/2023, mentre per quanto riguarda la scuola dell’infanzia Alberto Azzurro la decisione è stata presa con l’obiettivo di creare nuovi spazi esterni per l’interazione e socializzazione in sicurezza da parte di bambini appartenenti a una particolare fascia d’età compresa tra i 3 e i 6 anni, corrispondente al primo ciclo scolastico. La somma prevista per l’intervento è pari a 38mila euro, di cui, coperti dal Bilancio di Previsione 2022/2024 : precisamente, 20mila euro sul capitolo manutenzione straordinaria scuole elementari e 18mila euro sul capitolo manutenzione straordinaria scuole materne.